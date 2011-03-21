Литвин повідомив про підготовку змін до Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що наразі напрацьовано законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу.

Про це він сказав в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

В.ЛИТВИН наголосив, що «на цей проект мають подивитися ті, хто платить податки. Ті, хто має відношення до Податкового кодексу, і запропонували своє бачення».

За його словами, необхідно «вийти на рішення не часткове, не локальне, а на таке рішення, яке дозволить виправити ситуацію».