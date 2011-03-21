Голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує дозволити юридичним особам працювати зі "спрощенцями".

На її думку, норма Податкового кодексу, що забороняє юрособам відносити до витрат придбання товарів і послуг у "спрощенців", порушує права підприємців, ставить під загрозу саме існування малого бізнесу, який в основному і складається з платників єдиного податку, повідомили УНІАН в прес-службі голови парламентського комітету.

У зв'язку з цим Н.КОРОЛЕВСЬКА внесла на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до статті 139 Податкового кодексу України щодо витрат підприємств, які не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку" (№ 8217-2), який виключає цю норму з Податкового кодексу. Вона вважає, що неможливість відносити на валові витрати юросіб товари і послуги "спрощенців", ставить підприємців перед вибором - або йти у тінь, або ліквідовувати свій бізнес, оскільки юрособам невигідно співпрацюватиме зі "спрощенцями" після набуття чинності цієї норми з 1 квітня.

"За оцінками експертів Ради підприємців при Верховній Раді, - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА - через застосування цієї норми тільки у квітні закриються близько 200 тисяч приватних підприємств. Набуття чинності цієї суперечливої норми - ще один цвях у кришку труни української економіки".

Н.КОРОЛЕВСЬКА упевнена, що не можна виправдовувати жорсткі норми Податкового кодексу боротьбою з оптимізацією податків і при цьому не пропонувати ніякої альтернативи доброчесним платникам. "Такий метод боротьби з оптимізацією схожий на боротьбу з головним болем за допомогою гільйотини" - вважає депутат.

Ухвалення запропонованого законопроекту, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, дозволить зберегти сотні тисяч робочих місць і відновить право підприємців-"спрощенців" на співпрацю з юридичними особами.