Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9530-7,9595 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 7,9530/7,9595 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися до 0,2803/0,2806, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,2655/11,2765. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,4167/1,4169 (п'ятниця - 1,4083/1,4085).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.