Азаров не бачить підстав протиставляти Митний союз та ЗВТ з ЄС

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить підстав для того, щоб протиставляти членство України в Митному союзі Росії, Білорусі і Казахстану та створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв'ю австрійській газеті Der Standard.

"Я б це не протиставляв", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він навів приклад Туреччини, яка є членом Митного союзу Європейського Союзу і укладає угоди про вільну торгівлю з іншими країнами, у тому числі і з Україною.

"Ми ведемо переговори про вільну торгівлю з Туреччиною, а Туреччина зі свого боку знаходиться в Митному союзі з Європейським Союзом, і це не протиставляється", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні переговори про створення ЗВТ України з Євросоюзом перебувають практично на остаточній стадії, а переговори про приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану ще не починалися.

При цьому М.АЗАРОВ сказав, що свою оцінку щодо вступу України до Митного союзу повинні дати експерти.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що зовнішню торгівлю Україна повинна здійснювати за умови мінімальної кількості бар'єрів і на максимально вигідних для країни умовах.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Брюселі віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

3 березня перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення Єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі. В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "це зовсім інша справа". Водночас він зазначив, що приєднання до будь-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

17 березня на зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі у рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

З 1 січня 2010 у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю повинні повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуться єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.