Мінфін має намір зберегти право для юросіб відносити закупки у фізосіб на валові витрати

Міністерство фінансів України має намір зберегти право для юридичних осіб відносити закупівлі товарів, робіт і послуг у фізичних осіб-підприємців на валові витрати.

Як повідомляють на офіційному сайті Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, відповідний намір представники міністерства висловили під час чергового засідання робочої групи з підготовки законопроекту щодо реформування спрощеної системи оподаткування.

Загалом за підсумками засідання було прийнято рішення до 28 березня 2011 року підготувати остаточну редакцію законопроекту, який розглянуть на останньому засіданні робочої групи орієнтовно 29 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України у лютому прийняло рішення узяти за основу законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування, запропонований Всеукраїнським об'єднанням малого і середнього бізнесу "Фортеця".

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2011 року набуває чинності розділ ІІІ Податкового кодексу "Податок на прибуток підприємств", який забороняє включати до складу валових витрат витрати на товари і послуги, придбані у фізичних осіб - платників єдиного податку.