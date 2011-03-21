Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9515/7,9580 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9530/7,9595, на 12:00 звузився спред - 7,9540/7,9585. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9515/7,9580 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2803/0,2806, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2807/0,2808. До закриття ціни досягли рівня 0,2809/0,2810.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,3001 (-0,1499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4145/1,4195.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2655/11,2765, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,2520/11,2645. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH зросли до 11,2795/11,2945.