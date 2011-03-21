Українська банківська система закінчила січень-лютий з прибутком 206 млн. грн.

Українська банківська система закінчила січень-лютий з прибутком 205,8 млн. грн. проти 1,4 млрд. грн. збитків у січні-лютому 2010 року.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

«Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2010 року, збільшилися на 4,8% і склали 22,4 млрд. грн. Витрати банків скоротилися на 2,4% і склали 22,2 млрд. грн.», – сказано в повідомленні.

За даними НБУ, дохідна частина на 82,8% забезпечується за рахунок процентних доходів, на 10,8% – за рахунок комісійних доходів.

Найбільшими витратними статтями банків є процентні витрати – 42,7%, загальні адміністративні витрати – 21,1%, відрахування в резерви — 18,7%, інші операційні витрати – 15,5%.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 березня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. В стані ліквідації знаходяться 18 банків.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збитки майже в 3 рази – до 13,027 млрд. грн.