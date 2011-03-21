Госпсуд Києва визнав банкрутом «Пузату Хату»

Постановою Господарського суду Києва від 9 березня ц.р. ТОВ «Пузата Хата» (мережа ресторанів швидкого харчування) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Про це йдеться в повідомленні в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 50 від 19 березня ц.р.).

Згідно з повідомленням, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Сергія ЯШИНА. Кредиторські вимоги приймаються в місячний термін з дня опублікування даного оголошення.

Справа про банкрутство порушена у зв`язку із заявою одного з акціонерів мережі - ТОВ «Дінапріс» - до ТОВ «Пузата Хата».

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2010 року Господарський суд Києва порушив справу про банкрутство ТОВ "Пузата хата", що володіє однойменною мережею закладів громадського харчування. Суд постановив визнати борг кредитора - ТОВ «Дінапріс» у сумі 50 млн. 200 тис. 200 грн.

У червні 2010 р. «Укрсоцбанк» повідомив, що компанія перестала виплачувати свої зобов`язання за кредитом на 70 млн. дол., наданим у 2007 році.

«Укрсоцбанк» мав намір звернутися до правоохоронних органів щодо ситуації зі зміною керуючої компанії мережі ресторанів «Пузата хата» та появою "ПХ Груп», на яку були переведені операційні потоки.

За даними банку, в лютому-березні 2010 року були розпочаті процедури банкрутства дев`яти компаній: восьми компаній, що здають приміщення під ресторани (п`ять у Києві та по одному у Львові, Харкові та Дніпропетровську), які знаходилися в заставі за кредитом у банку, а також компанії-позичальника ТОВ "Пузата Хата". При цьому загальна сума заборгованості цих компаній склала 1,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Мережа ресторанів «Пузата хата» була заснована в 2003 році. Станом на квітень 2009 року мережа налічувала 37 ресторанів у 14 містах України.