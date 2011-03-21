Кабмін затвердив порядок встановлення розміру плати за надання державних позик

Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення розміру плати за надання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій.

Відповідну постанову Кабміну, розроблену Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, прийнято на засіданні уряду 17 березня, повідомляє УНІАН прес-служба міністерства.

У міністерстві зазначають, що ухвалення документа забезпечить встановлення єдиного підходу до визначення розміру плати за отримання кредитів (позик), залучених державою, або державних гарантій, заснованої на оцінці ризиків настання гарантійного випадку (неповернення кредиту), достатності забезпечення, фінансового стану позичальника тощо.

Також повідомляється, що розмір плати встановлюватиметься Кабміном на підставі розрахунків Мінфіну у визначеному ним порядку з урахуванням пропозицій Мінекономрозвитку і/або органу державної влади, до сфери управління якого належить позичальник.