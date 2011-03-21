«Індекс-Банк» змінив назву на «Креді Агріколь Банк»

ПАТ «Індекс-Банк» змінило назву на ВАТ «Креді Агріколь Банк».

Про це повідомляється на сайті фінустанови.

«Беручи ім`я материнської компанії, Credit Agricole в Україні отримує додаткову перевагу у вигляді сильної міжнародної репутації, яка на рівні зі стабільністю, клієнторієнтованістю, професіоналізмом і практичним знанням українського ринку забезпечить його постійний розвиток» - наголошують у повідомленні.

Довідка УНІАН. ПАТ «Індекс-Банк» засновано 10 лютого 1993 року, на сьогодні за обсягом активів займає 35-те місце серед 175 українських банків.

Активи банку на 1 січня 2011 року склали 5,332 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 4,366 млрд. грн., зобов`язання - 4,610 млрд. грн., статутний капітал - 1,050 млрд. грн., власний капітал - 722,163 млн. грн.

«Індекс-Банк» в 2010 році скоротив збиток у 13 разів - до 23,4 млн. грн.

Французький Credit Agricole володіє 99,9955% акцій українського банку.

На ринку банківських послуг України Credit Agricole представлений вже 18 років двома дочірніми банками: "Корпоративний та Інвестиційний Банк Креді Агріколь" (КІБ Креді Агріколь) обслуговує сектор великих компаній, і "Індекс-Банк" обслуговує середні корпоративні компанії, малий і середній бізнес та приватних осіб.