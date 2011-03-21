Кабмін продовжив до 2012 року термін введення міжнародних стандартів фінзвітності

Кабінет міністрів продовжив до 2012 року термін виконання заходів щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.

Відповідне розпорядження №205 від 17 березня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Нагадаємо, що раніше розпорядженням №911 від 24 жовтня 2007 року відповідні заходи мали бути виконані до 2011 року.