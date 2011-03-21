Кабмін продовжив до 2012 року термін введення міжнародних стандартів фінзвітності
19:10, 21 березня 2011Фінанси
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Кабінет міністрів продовжив до 2012 року термін виконання заходів щодо застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні.
Відповідне розпорядження №205 від 17 березня ц.р. розміщено на сайті уряду.
Нагадаємо, що раніше розпорядженням №911 від 24 жовтня 2007 року відповідні заходи мали бути виконані до 2011 року.
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