Активи українських банків зросли на 3,5% - до 975 млрд. грн.

Активи українських банків у січні-лютому 2011 року зросли на 3,5% - до 975,1 млрд. грн., загальні активи – до 1 трлн. 123,3 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, на кінець лютого банки мали таку структуру загальних активів: готівкові кошти, банківські метали й кошти в НБУ - 4,5% від суми загальних активів, залишки коштів на коррахунках, відкритих у інших банках, - 6%, кредитні операції - 68%, вкладення в цінні папери - 8%, дебіторська заборгованість - 3,5%, основні кошти й нематеріальні активи - 4,5%, нараховані доходи до отримання - 4,6%, інші активи - 0,9%.

За інформацією НБУ, зобов`язання банків у січні-лютому зросли на 3,6% до 833,2 млрд. грн. Основними складовими зобов`язань є: кошти фізичних осіб - 281,1 млрд. грн., або 33,7% від зобов`язань; міжбанківські кредити й депозити - 171,6 млрд. грн., або 20,6%; кошти суб`єктів господарювання - 146,6 млрд. грн., або 17,6%.

Також повідомляється, що власний капітал банків за два місяці 2011 року зріс на 3% і становив 141,9 млрд. грн., або 14,5% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 0,5% до 146,6 млрд. грн.

Станом на 1 березня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.