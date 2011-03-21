Валовий зовнішній борг України на кінець 2010 року досяг 117,3 млрд. дол.

На кінець 2010 року обсяг валового зовнішнього боргу України досяг 117,3 млрд. дол. США (85,7% від ВВП), збільшившись впродовж звітного року на 13,9 млрд. дол. США (на 13,5%).

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, опублікованому на сайті відомства.

Більше половини приросту (60,8%) валового зовнішнього боргу в 2010 році сформувалося в секторах державного управління й грошово-кредитного регулювання. Зовнішні зобов`язання цих секторів зросли на 8,5 млрд. дол. (на 35,3%) до 32,5 млрд. дол.

У 2010 році зафіксовано подальше скорочення боргу банківського сектору перед нерезидентами на 2,7 млрд. дол. - до 28,1 млрд. дол.

Протягом року зобов`язання банків за довгостроковими кредитами, облігаціями й валюті та депозитам скоротилися на 2,5 млрд. дол., тоді як заборгованість за короткостроковими інструментами залишилася практично незмінною.

Зовнішній борг державних банків за 2010 рік зріс на 0,7 млрд. дол. - до 2,9 млрд. дол. (10,4% від боргу банківського сектору) в результаті розміщення єврооблігацій "Укрексімбанком".

Зовнішній борг інших секторів економіки (включаючи міжфірмовий борг) за 2010 рік зріс на 8,2 млрд. дол. і становив 56,7 млрд. дол.

У другій половині року підприємства реального сектору активізували залучення коштів за довгостроковими кредитами і єврооблігаціями. Заборгованість за цими інструментами (включно з міжфірмовим боргом) в цілому за рік зросла на 3,4 млрд. дол., тоді як у 2009 році вона зменшилася на 177 млн. дол. Майже третина цього приросту була сформована за рахунок довгострокових залучень, гарантованих урядом (1 млрд. дол.), зокрема через розміщення єврооблігацій для фінансування Євро-2012.

Підвищення економічної активності та відновлення обсягів зовнішньої торгівлі зумовило зростання обсягів заборгованості суб`єктів господарювання за торговими кредитами, яка зросла на 2,8 млрд. дол. і станом на кінець року становила 13,8 млрд. дол. (майже чверть від загального боргу інших секторів).

У результаті швидшого накопичення короткострокових зобов`язань за торговими кредитами та простроченою заборгованістю частка короткострокового боргу в загальному обсязі боргу інших секторів зросла з 29,5% до 33,5%.

Зовнішній борг підприємств із державною часткою власності понад 50% за 2010 рік зріс на 0,7 млрд. дол. - до 6,5 млрд. дол. (11,4% від обсягу боргу інших секторів).

Таким чином, на кінець 2010 року частка зобов`язань інших секторів економіки України, включно із кредитами від прямого інвестора, збільшилася з 46,9% до 48,3% валового обсягу зовнішнього боргу.

Частка боргу секторів державного управління та органів грошово-кредитного регулювання протягом року зросла з 23,2% до 27,7%.

Частка боргу банківського сектору у валовому обсязі зовнішнього боргу скоротилася з 29,8% до 24%.

Основною валютою зовнішніх запозичень на кінець 2010 року залишається долар США (70,4%), зобов`язання в євро становлять 10,7%. Частка зовнішньої заборгованості в національній валюті залишається незначною – 2,3%, хоча вона й збільшилася порівняно з початком року на 1,4 в.п.

За 2010 рік зовнішній борг, який підлягає сплаті впродовж наступних чотирьох кварталів, зріс на 8,5 млрд. дол. Найбільший внесок у це зростання був забезпечений сектором державного управління (4,1 млрд. дол.).

Головними інструментами накопичення боргу продовжують виступати торгові кредити й прострочена заборгованість. Незважаючи на скорочення загального обсягу боргу банківського сектору, обсяги виплат впродовж наступних чотирьох кварталів за рік зросли на 2,2 млрд. дол. Це в першу чергу пов`язано з тим, що значна частка довгострокових кредитів банків має бути погашена в 2011 р. – 7,4 млрд. дол., тоді як у 2010 році – 4,8 млрд. дол. Приріст короткострокового боргу за залишковим терміном погашення відбувався на фоні відповідного нарощування резервних активів. Тому рівень покриття резервами короткострокового боргу за залишковим терміном погашення за рік навіть підвищився до 73% (із 68% на початку року).