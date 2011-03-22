Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9525-7,9580 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися тривалим плавним зниженням котирувань - 7,9525/7,9580 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2825/0,2828, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,3240/11,3340.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують рости - 1,4240/1,4242 (понеділок - 1,4167/1,4169).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.