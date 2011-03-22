Клюєв доручив налагодити моніторинг виконання найважливіших інвестпроектів

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив міністерствам і відомствам організувати систему постійного моніторингу реалізації пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, таке доручення він дав на апаратній нараді.

Згідно з дорученням, ряд міністерств і відомств повинен буде постійно надавати детальну інформацію про хід реалізації таких проектів, а Мінекономрозвитку щомісячно готуватиме результати аналізу узагальненої інформації для керівництва уряду.

"Окрім створення стимулів для припливу приватного капіталу в пріоритетні для України галузі і в конкретні інноваційні проекти, ми повинні постійно відстежувати ефективність цієї роботи", - зазначив А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем'єр-міністр заявив, що від успішної реалізації більшості проектів залежать не лише темпи виходу з кризи української економіки, але і її загальна модернізація, підвищення частки високотехнологічних виробництв.