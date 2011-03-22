Податкові надходження до бюджету України виросли у 1,5 раза

У січні-лютому 2011 року до зведеного бюджету України сплачено 41 млрд. 620,8 млн. грн. платежів, які контролюються державними податковими органами, що на 13 млрд. 967,4 млн. грн., або в 1,5 раза, більше від відповідного періоду 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби.

Зокрема, з цієї суми до державного бюджету надійшло 31 млрд. 259 млн. грн. - на 13 млрд. 39,6 млн. грн., або в 1,7 раза більше від відповідного періоду 2010 року, до місцевих бюджетів - 10 млрд. 361,8 млн. грн. - на 927,8 млн. грн., або 9,8% більше.

До загального фонду державного бюджету сплачено 30 млрд. 373 млн. грн. платежів, тимчасовий розпис Міністерства фінансів України виконаний на 103,8%.

Порівняно з січнем-лютим минулого року надходження виросли в 1,8 раза, додатково отримано 13 млрд. 603,5 млн. грн., у тому числі податку на додану вартість - збір склав 12 млрд. 422,5 млн. грн. (+5 534,1 млн. грн.), податку на прибуток - 9 млрд. 720,6 млн. грн. (+4 150,4 млн. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів - 3 млрд. 28 млн. грн. (+692 млн. грн.), рентних платежів за видобуток нафти - 1 млрд. 334,9 млн. грн. (+867,2 млн. грн.), газового конденсату - 387,4 млн. грн. (+203,1 млн. грн.), природного газу - 336,9 млн. грн. (+214,7 млн. грн.) та ін.

Із загального приросту надходжень до державного бюджету 68% забезпечили великі платники податків, яких за даними на 1 березня на податковому обліку в органах ДПСУ було 1152 суб'єкти господарювання, або 0,13% від загальної кількості платників податків.

В цілому у січні-лютому 2011 року до державного бюджету України за основним місцем реєстрації такі платники сплатили 21,2 млрд. грн. податків і зборів, що на 8,9 млрд. грн. (+72%) більше від січня-лютого 2010 року.

У розрізі основних бюджетоформуючих податків ріст надходжень від великих платників податків досягнуто у: ПДВ - на 3,8 млрд. грн. (+95%), податку на прибуток - на 2,4 млрд. грн. (+71%), акцизному податку - на 0,6 млрд. грн. (+23%).