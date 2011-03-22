Клюєв: у першому півріччі Україна вийде на підписання угод про ЗВТ та безвізовий режим з ЄС

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ вважає, що в першому півріччі цього року Україна закінчить переговори з Європейським Союзом про угоди про зону вільної торгівлі і безвізовий режим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.КЛЮЄВ сказав під час засідання четвертої сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, яке проходить в Києві.

"Ми у першому півріччі фактично закінчимо переговорний процес і вже вийдемо на фінішну пряму - підписання (угод) про зону вільної торгівлі і безвізовий режим з ЄС", - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, Україна досить інтенсивно веде переговори з цих питань.

А.КЛЮЄВ зазначив, що є кілька "проблемних питань, які треба вирішити. І це усе стосується квот на експорт і імпорт продукції АПК, послуг і товарів в ПЕК, у транспорті".

При цьому перший віце-прем'єр додав, що "проблем, які не можна вирішити, немає».

Він подякував Польщі і Литві за підтримку України на шляху вступу в Європейський Союз.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

22 листопада 2010 року Саміт Україна-Європейський Союз схвалив План дій щодо візової лібералізації для України, який визначає усі технічні умови, які повинна виконати Україна для забезпечення прогресу у напрямку введення безвізового режиму як довгострокової перспективи для короткострокових поїздок громадян України.

8 лютого 2011 року Кабінет міністрів України утворив Координаційний центр з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Центр очолює перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку та торгівлі А.КЛЮЄВ.