Держборг Польщі за рік виріс на 9%

Варшава. Державний борг Польщі на кінець січня поточного року склав 245,5 млрд. доларів, що на 9%, або близько 30 млрд. дол. більше, ніж наприкінці першого місяця минулого року (1 дол. = 2,9 злот.).

Про це свідчать дані Міністерства фінансів Польщі, які має в розпорядженні УНІАН.

Польський держборг у січні, за даними МВФ, склав біля 56% торішнього ВВП Польщі, яка є найбільшою країною Східної Європи, що входить в Євросоюз.

Більше 70% польського держборгу складає внутрішня заборгованість.

Зовнішній борг складає 67,8 млрд. доларів, або 28% усієї заборгованості.

Борг на кожного жителя 38-мільйонної країни у кінці січня склав 6,4 тис. доларів, що більш ніж удвічі вище за середню заробітну плату в Польщі.

Внутрішній і зовнішній борг у першому місяці року до грудня минулого виріс на 1,6% і 1% відповідно.

Довідка УНІАН. Дані про держборг Польщі, яке презентує Мінфін, не включають заборгованість органів місцевого самоврядування, які винні кредиторам ще близько 14 млрд. доларів.

Ряд польських експертів заявляють, що реальний держборг країни - розрахований на основі усіх зобов'язань країни до 2043 року - складає понад 200% національного продукту Польщі.

Польська Конституція забороняє збільшувати держборг до понад 60% національного продукту.