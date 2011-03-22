Дефіцит поточного рахунку Польщі у січні скоротився з 1,6 млрд. до 930 млн. евро

Варшава. Дефіцит поточного рахунку Польщі у січні скоротився до близько 900 млн. євро з 1,6 млрд. у грудні минулого року, що виявилося нижче очікувань аналітиків, які прогнозували 1,3-мільярдний дефіцит.

За даними Національного банку Польщі, які має в розпорядженні УНІАН, дефіцит поточного рахунку в січні до січня минулого року збільшився більш ніж на 100 млн. євро.

У першому місяці року Нацбанк зафіксував позитивне сальдо у торгівлі товарами в розмірі 275 млн. євро і послугами у розмірі 259 млн. євро проти 1,3 млрд. євро негативного сальдо прибутків і 159 млн. євро поточних трансферів.

За даними центробанку, експорт у січні в річному розрахунку виріс на 20% до 10,2 млрд. євро, а імпорт збільшився на 15% до 9,9 млрд. євро.

Прибутки від сфери послуг за аналогічний період виросли на більш ніж 30% до 1,9 млрд. євро, а витрати - на 24% до 1,7 млрд. євро.

Негативне сальдо прибутків у січні 2010 року складало близько 840 млн. євро.