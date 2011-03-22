Україна не зможе поєднати ЗВТ з ЄС та СНД – російський експерт

14:09, 22 березня 2011
Фінанси
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Україна не зможе поєднати зону вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС і СНД одночасно.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО (РФ).

"Україні поєднати зону вільної торгівлі з ЄС і у рамках СНД нереально", - сказав він.

Експерт зазначив, що рівень тарифного захисту від імпорту в країнах Митного союзу у 2-2,5 рази вищий, ніж в України у тих зобов'язаннях, які вона узяла при вступі до СОТ.

"Це означає, що Україні або потрібно рухатися у тому напрямку, у якому вона рухається у бік зони вільної торгівлі з ЄС, або спробувати зіграти у нове інтеграційне об'єднання і переглянути умови свого членства в СОТ та спробувати на тих або інших умовах вступити у Митний союз", - вважає Є. МІНЧЕНКО.

Він зазначив, що є не лише жорсткий варіант членства, але і обговорюються формати гнучкішої співпраці з Митним союзом.

Експерт нагадав, що російський прем'єр-міністр заявив, що у разі створення ЗВТ України і ЄС, Митний союз буде вимушений посилити свою митну політику, щоб імпорт з країн ЄС через Україну не потрапив у Росію.

За його словами, з 1 липня закриваються митні пости на кордоні РФ і Казахстану, але при цьому Казахстан жорстко посилює контроль на кордоні з Киргизією, Таджикистаном і Узбекистаном.

Є.МІНЧЕНКО вважає, що в середньостроковій перспективі Митний союз вигідніший українському виробникові.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня у Брюселі віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

3 березня перший віце-прем'єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору у рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних стосунках України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

За його словами, Росія буде вимушена вибудовувати кордон для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі.

В. ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору або Митного союзу - "ця зовсім інша справа".

Водночас він сказав, що приєднання до будь-яких інтеграційних об'єднань є суверенним правом України.

17 березня на зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі у рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію у 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка повинна стати складовою частиною угоди про асоціацію.

З 1 січня 2010 року у рамках Євразійської економічної співдружності діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

6 липня 2010 року набув чинності Митний кодекс Митного союзу.

1 липня 2011 року митні кордони між Росією і Казахстаном, а також між Росією і Білоруссю повинні повністю зникнути.

З 1 січня 2012 року країни об'єднаються в єдиному економічному просторі, на якому застосовуватимуть єдині принципи роботи бізнесу. Крім того, лідери країн планують створити єдиний валютний простір на території Митного союзу.

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