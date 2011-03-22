Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9550/7,9605 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9525/7,9580, до 12:00 звузився спред – 7,9560/7,9580. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9550/7,9605 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2825/0,2828, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2826/0,2827. На час закриття ціни знизилися до 0,2825/0,2826. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,1798 (-0,1203).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4205/1,4245. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,3240/11,3340, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,3190/11,3280. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні встановилися на рівні 11,3160/11,3300.