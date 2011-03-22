У березні митники планують перерахувати до держбюджету більш як 8 млрд. грн.

За підсумками березня 2011 року митники планують перерахувати до державного бюджету більш як 8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної митної служби Ігор КАЛЕТНИК сьогодні під час розширеного засідання Союзу промисловців і підприємців і Держмитслужби.

«Щомісячне зростання (надходжень – УНІАН) становить від 3 до 5 млрд. грн.», – відзначив І.КАЛЕТНИК.