Головою правління «Ощадбанку» призначено Подрезова

Наглядова рада ПАО «Державний ощадний банк України» призначила Сергія ПОДРЕЗОВА головою правління банку.

Про це йдеться в повідомленні банку, переданому УНІАН.

«Наглядова рада відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» призначив Сергія ПОДРЕЗОВА головою правління Ощадбанку», – сказано в повідомленні.

До призначення С.ПОДРЕЗОВ з 2003 року працював на посаді заступника голови правління «Ощадбанку».

Як повідомляв УНІАН, 10 березня ц.р. наглядова рада «Ощадбанку» звільнила з посади за власним бажанням голову правління банку Вячеслава КОЗАКА.

Довідка УНІАН. ПАТ «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2011 року активи банку становили 59,019 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 44,778 млрд. грн., зобов`язання – 42,393 млрд. грн., статутний капітал – 13,892 млрд. грн., власний капітал – 16,626 млрд. грн.

У 2010 році «Ощадбанк» скоротив прибуток проти показника 2009 року в 1,5 разу – до 461 млн. грн.

100% акцій банку належать державі.