Глобальний екологічний фонд планує за 3 роки виділити Україні грантів на більш ніж 30 млн. дол.

У найближчі три роки Глобальний екологічний фонд планує виділити серію грантів на розвиток конкретних проектів в Україні на загальну суму більш як 30 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку України, про це голова Глобального екологічного фонду Монік БАРБЮ повідомила сьогодні під час зустрічі з першим віце-прем`єром Андрієм КЛЮЄВИМ.

Вона висловила впевненість, що ці кошти сприятимуть залученню до України приватного капіталу.

Зокрема, в 2011 році в Україні стартують два проекти, що фінансуються Глобальним екологічним фондом: стимулювання переробки біомаси й інших відходів аграрного сектору в енергоносії (5,2 млн. дол. на пілотні проекти) і впровадження енергозберігаючих освітлювальних приладів (6,6 млн. дол. на розробку стандартів і пілотні проекти).

З 1991 року Глобальний екологічний фонд реалізував в Україні ряд проектів на суму близько 70 млн. дол.

***Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) є однією з найбільших екологічних організацій у світі і найбільшим донором проектів технічної допомоги у сфері охорони навколишнього середовища. ГЕФ створена в 1991 в структурі Світового банку на підставі домовленостей між Програмою розвитку ООН (ПРООН) і Програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), членами якого є 182 держави, міжнародні організації, неурядові організації й приватні компанії.

У 1994 році в Ріо на Саміті Землі ГЕФ була реорганізована, вийшла із системи Світового банку і стала окремою установою.

Починаючи з 1991 року, ГЕФ виділив грантів на суму 8,7 млрд. доларів США для підтримки більш як 2400 проектів, які сприяють глобальному поліпшенню навколишнього середовища в більш ніж 160 країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою.

Фінансування ГЕФ здійснюється за рахунок країн-донорів.