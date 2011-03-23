Збитки від землетрусу в Японії оцінюють у 312 млрд. доларів

За даними уряду Японії, прямі збитки від землетрусу 11 березня оцінюються в суму від 16 до 25 трильйонів єн (від 200 до 312 млрд. доларів).

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформаційне агентство Кіодо.

Ці цифри включають тільки безпосередні збитки, завдані стихією будівлям, дорогам та іншим спорудам. Розміри збитків більш ніж удвічі перевищують суму, в яку оцінювалися збитки від землетрусу року в Кобе.

Руйнівний землетрус 11 березня забрав життя 9,4 тисячі чоловік, понад 14,7 тисяч зникли безвісти. В евакуаційних пунктах проживають близько 300 тисяч чоловік.

Землетрус і цунамі зруйнували авто- і залізниці, житлові будинки, стихія завдала удару по мостах і залізничних станціях на північному сході Японії.

На даний момент значна частина автодоріг частково або повністю відновлена, три порти і аеропорт Сендай розпочали прийом вантажів гуманітарної допомоги. Пошта Японії відновила роботу майже на всій території постраждалого району. Розчато будівництво тимчасового житла для потерпілих.