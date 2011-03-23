ЄС виділить Івано-Франківську 800 тис. євро на покращення екологічної ситуації

Європейський Союз виділить Івано-Франківську 800 тис. євро на покращення екологічної ситуації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

Згідно з наданою інформацією, в Івано-Франківську розпочалась реалізація проекту «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)» Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013 рр.

Метою проекту, бюджет якого становить 804 тис. євро, є запозичення досвіду співпраці між приватними та державними структурами румунського міста Бая Маре для створення в Івано-Франківську сталого механізму роздільного збору, транспортування, переробки та утилізації ТПВ, а також зменшення їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.

Довідка УНІАН. Контракт на реалізацію проекту «Покращення екологічної ситуації у місті Івано-Франківську та області шляхом запровадження технології екологічного збору та переробки твердих побутових відходів на основі досвіду міста Бая Маре, Марамуреш (Румунія)» в рамках Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна було підписано 9 грудня 2010 року.

В Україні населення забезпечено системою вивозу ТПВ тільки на 70%. Щорічно в державі накопичується 50 млн. м куб. побутових відходів, із них на одну людину в середньому припадає 300-400 кг. За останні 10 років об’єм побутових відходів на людину збільшився на 40%.

В Івано-Франківську щороку збирають близько 390 тис. м куб., або 97,5 тис. тонн ТПВ, що в середньому припадає по 1,6 м куб/чол./рік. У цілому по місту рівень організованого збору і захоронення ТПВ становить 77%.