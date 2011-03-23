У квітні в Криму пройде міжнародний інвестиційний форум «Ялтинські ділові зустрічі»

У середині квітня в Ялті відбудеться міжнародний інвестиційний форум «Ялтинські ділові зустрічі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Він проходитиме в рамках засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав.

Пленарні засідання й круглі столи форуму будуть присвячені питанням підвищення інвестиційної привабливості країн СНД, зміцненню інвестспівробітництва між ними, ролі державних регуляторів у створенні Єдиного економічного простору, участі українського капіталу в реалізації міждержавних інфраструктурних проектів країн Співдружності.

«Ялтинські ділові зустрічі» проводяться за підтримки Кабінету міністрів України, виконавчого комітету СНД і банківської групи «Внєшторгбанку».

Як повідомляв УНІАН, проведення засідання економічної ради Співдружності незалежних держав, на якій обговорюватимуться перспективи економічного співробітництва між країнами-учасницями СНД, заплановано на 15 квітня в Ялті.