Мінфін випустить облігації в російських рублях?

Міністерство фінансів України вивчає можливість випуску облігацій зовнішньої державної позики, номінованих у російських рублях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО на прес-конференції у середу.

«З цього питання ведуться консультації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року під час Міжнародного інвестиційного форуму «Фінансування посткризових економік держав – учасниць СНД» в Ялті заступник голови уряду РФ – міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН заявив, що Україна опрацьовує питання випуску своїх урядових облігацій на території РФ, номінованих у російських рублях.

При цьому він зазначив, що як російські банки, так і російський уряд готові підтримати цю ініціативу.

Крім того, міністр РФ заявив про те, що Росія має намір у 2010 або в 2011 році здійснити європозику, номіновану в російських рублях.