Азаров розкритикував роботу відомств щодо дерегуляції підприємницької діяльності

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає незадовільною роботу профільних відомств стосовно дерегуляції підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми маємо забезпечити максимально сприятливі умови розгортанню підприємницької діяльності. Президент впевнений, що регуляторна реформа здатна суттєво оживити економіку, збільшити обсяги інвестицій та виробництва», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, глава держави вважає, що регуляторна реформа, незважаючи на певні досягнення, реалізується повільно. «Минає третій місяць з початку року. Що заважало за цей час Міністерству фінансів, Федір Олексійович (міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО – УНІАН), Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Андрій Петрович (КЛЮЄВ – УНІАН), державним податковій і митній службам розробити положення для спрощення системи оподаткування, що ми обіцяли людям. Що нам заважало вести постійний діалог з громадськими організаціями, підприємцями, щоб розгорнуто дати уряду узгоджені пропозиції», - сказав М.АЗАРОВ.

Він висловив невдоволення тим, що робочі групи цих міністерств і відомств не вели діалог з підприємцями і чекали «кілометрових черг до податкових інспекцій, акцій протесту або вказівок, щоб виконувати свої функції й чітко сформульовані доручення уряду».

Прем’єр-міністр також звернув увагу першого віце-прем’єр-міністра А.КЛЮЄВА, міністрів і всіх керівників відомств на те, що досі не виконана постанова уряду щодо припинення роботи всіх підприємств, створених для надання адміністративних послуг, і щодо перевірки рахунків цих підприємств.