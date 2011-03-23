Тігіпко: без проведення пенсійної реформи Україна не зможе отримати кредит МВФ

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО наголошує, що без проведення пенсійної реформи Україна не зможе отримати від Міжнародного валютного фонду кредитні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Без прийняття пенсійної реформи Міжнародний валютний фонд не буде виділяти гроші», - сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він зазначив, що це не буде «трактуватись як зупинка програми».

С.ТІГІПКО висловив думку, що в даному разі дії МВФ будуть зрозумілими. «Тому що 3% дефіцит бюджету Пенсійного фонду – 3% ВВП у 2010 році. Це величезні гроші. І якщо ми не дамо відповідь на те, яким чином ми зменшимо ці витрати з бюджету, ніхто нас не зрозуміє, ніхто кредит давати не буде», - наголосив С.ТІГІПКО, підкресливши, що це може вплинути на всі рейтинги країни у світі.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, був оприлюднений на сайті Верховної Ради України у грудні 2010 року.

Для отримання чергового траншу з кредиту МВФ Україна повинна прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

Таке зобов`язання закріплене в проекті меморандуму про економічну й фінансову політику, узгодженому українським урядом і місією МВФ за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року.

Щоб розраховувати на розгляд радою директорів МВФ питання про виділення чергового траншу в середині квітня, Київ повинен до кінця березня прийняти пенсійний закон, який відповідає принципам, викладеним у минулорічних версіях меморандуму (попередня умова).