Зміни податкового законодавства стосуватимуться 170 тисяч «спрощенців» - ДПСУ

Державна податкова служба України (ДПСУ) прогнозує, що зміни податкового законодавства щодо підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, стосуватимуться 170 тис. з 1,1 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, з 1,1 млн. зареєстрованих підприємців-"спрощенців" 700 тис. підприємців не мали ніяких договірних відносин з юрособами. "700 тис. підприємців не стосуватимуться зміни, які відбудуться з 1 квітня 2011 року", - зазначив О.КЛИМЕНКО.

За його словами, з 400 тис. фізичних підприємців-осіб, які мали відносини з юрособами, 170 тис. працювали на тих же підприємствах, яким надавали послуги. "І це є схемами ухилення від оподаткування", - підкреслив голова ДПСУ.

Він також повідомив, що у січні-лютому 2011 року "спрощенці" перерахували до бюджету 161 млн. грн. податку з прибутків фізичних осіб, загальна сума надходжень у цьому податку склала 8,1 млрд. грн. "Що стосується місцевих бюджетів, якщо ми порівняємо сплату податку "спрощенців" і надходження з прибутків фізичних осіб, то ми бачимо дуже чітку картину, що прибутки до місцевих бюджетів від "спрощенців" складають менше 2%", - сказав О.КЛИМЕНКО.

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2011 року набуває чинності розділ ІІІ Податкового кодексу "Податок на прибуток підприємств", який забороняє включати до складу валових витрат витрати на товари і послуги, придбані у фізичних осіб - платників єдиного податку.