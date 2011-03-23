Азаров: Кабмін за рік істотно полегшить взаємодію бізнесу з митницею та податковою

15:50, 23 березня 2011
Фінанси
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Протягом року уряд України істотно полегшить взаємодію бізнесу з митними і податковими органами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України, лідер Партії регіонів Микола АЗАРОВ, виступаючи перед учасниками національних зборів депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів, яке проходить сьогодні в Києві.

Він зазначив, що Кабмін отримує інформацію про те, що у представників бізнесу виникають проблеми у роботі з митними і податковими органами.

"Ми отримуємо сигнали, що є проблеми між податківцями, митниками і бізнесом. Ми зробимо усе від нас залежне, щоб впродовж 2011 року ситуація змінилася на краще" - запевнив М.АЗАРОВ.

При цьому він повідомив, що незабаром у системі митних органів проведуть серйозну реформа.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів Микола АЗАРОВ доручив профільним членам Кабміну протягом місяця підготувати програму реформування податкової та митної служб.

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