Кабмін схвалив законопроект, який спрощує відкриття бізнесу

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, який спрощує відкриття бізнесу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду і найближчим часом документ буде переданий на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, законопроектом надається можливість засновникам юридичних осіб (окрім акціонерних товариств) створювати статутний капітал розміром і в складом, які потрібні для початку ведення бізнесу.

На цей момент статутний капітал для товариств з обмеженою відповідальністю має бути не меншим від суми, яка дорівнює одній мінімальній зарплаті, для акціонерних товариств - не менше 1250 мінімальних зарплат.

"Відповідно, засновникам не треба буде вносити гроші у вигляді вкладів у статутний капітал до моменту державної реєстрації. Запропоновані зміни також дозволять заощадити на оплаті послуг банків при відкритті тимчасових рахунків і на платі за нотаріальне засвідчення підписів засновників на засновницьких документах та рішеннях засновників про створення юридичної особи" - зазначили у прес-службі Держкомпідприємництва.

Крім того, проектом закону спрощують вимоги щодо обов'язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подають для проведення державної реєстрації, припинення юридичної особи і фізичної особи-підприємця.

«Спрощення та оптимізація процедури створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання будуть спонукати підприємців до створення власної справи в складних економічних умовах та сприятимуть покращенню позицій України у рейтингу Всесвітнього банку Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу», – сказано в повідомленні.