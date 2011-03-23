Російські чиновники гальмують вступ України у Митний союз – російський експерт

Москва. Російські чиновники гальмують вступ України у Митний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві перший віце-президент Центру моделювання стратегічного розвитку Григорій ТРОФИМЧУК.

"Російські чиновники великою мірою гальмують вхід України у створений Митний союз", - сказав він.

На думку Г. ТРОФИМЧУКА, російські чиновники по-бюрократичному підходять до реклами і пропаганди Митного союзу і не можуть пояснити Україні і її населенню, які вигоди він несе.

"Цим питанням, за великим рахунком, ніхто не займався з боку Росії", - сказав Г.ТРОФИМЧУК, зазначивши при цьому, що, наприклад, НАТО в Україні веде активну інформаційну роботу.

На його думку, треба оживити рекламу Митного союзу для України, проте немає бажання витрачати на це гроші. "Росія чинить посутньо не правильно, коли веде кампанію з залучення України в Митний союз. Росія повинна піти на різке зниження цін в першу чергу з важливих для України питань - тарифів на газ", - вважає російський експерт.

"Коли відкривається новий магазин, власники знижують ціни на шкоду собі для того, щоб залучити покупця, потім вони зростають більш ніж у два рази, але люди це вже нормально сприймають", - додав він.

Г. ТРОФИМЧУК підкреслив, що інформація про переваги Митного союзу має бути дуже зрозумілою і доступною, зокрема, необхідно показати, що ряд груп товарів стане дешевший. "Це буде найпотужнішим мотором", - упевнений він.

При цьому експерт сказав, що Росія повинна робити ставку на населення України у пропаганді "митних цінностей". Він вважає, що Київ зараз на переговорах з Брюселем про зону вільної торгівлі намагається шантажувати можливим вступом у Митний союз.