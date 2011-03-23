Вступ України до МС та ЄЕП збільшить торговий баланс на 5 млрд. дол. – російський експерт

Москва. У разі вступу України в Митний союз і Єдиний економічний простір загальний плюс в торговому балансі може скласти приблизно 5 млрд. дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції в Москві завідувач лабораторією прогнозування виробничого потенціалу і міжгалузевої взаємодії Інституту народногосподарського прогнозування РАН Олександр ШИРОВ.

"Як показують наші попередні розрахунки, у довгостроковій перспективі після вступу в Єдиний економічний простір загальний плюс України в торговому балансі може скласти приблизно 5 млрд. дол. Це станеться в один рік, можливо, це буде розтягнуто у часі, але загальна оцінка зводиться до цієї цифри", - сказав О.ШИРОВ.

Він зазначив, що у разі вступу України в Митний союз Росію на першому етапі чекають втрати. "У такому разі Росія втрачає експортні мита на нафту і нафтопродукти, які поставлятимуть в Україну", - сказав О.ШИРОВ.

На його думку, на цю ж суму знижуватимуться фінансові витрати за ці товари для українських виробників, і в цьому є прямий плюс для економіки України.

У той же час, у перспективі від цього виграє і Росія, проте ефект для її економіки буде меншим і складе близько 1% ВВП.

О.ШИРОВ сказав, що одним з опосередкованих ефектів вступу України в Митний союз є те, що вона зможе стати транзитним мостом між РФ і ЄС, особливо враховуючи складнощі у відносинах між Мінськом і Москвою. Окрім цього, на території України будуть створені виробництва із західними технологіями, які поставлятимуть на російський ринок.