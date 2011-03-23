Європарламент підтримав зміни до угоди ЄС для посилення євро

Брюссель. Європейський парламент на своїй сьогоднішній сесії в Брюсселі підтримав зміни до Угоди ЄС для підтримки стабільності євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, за проект доповіді Ельмара БРОКА (група народних партій, Німеччина) і Роберто ГУАЛТ‘ЄРІ (група Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, Італія) проголосували 494 депутати, проти – 100, утрималися – 9.

При обговоренні пропозиції співдоповідачі відзначили «позитивні сигнали» від країн-членів ЄС щодо застосування Європейського механізму стабільності, покликаного підтримувати країни-члени зони євро, що мають проблеми з дефіцитом бюджету або державним боргом.

За словами Е.БРОКА, Єврокомісія братиме активну участь в ухваленні рішень про надання допомоги з Європейського механізму стабільності, а парламент також одержить дорадчий голос.

Згідно з одержаними листами від Президента Європейської Ради, єврогрупи і комісара ЄС з монетарної політики, Єврокомісія гратиме ключову роль в оцінці і аналізі використання механізму стабільності.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2010 року лідери Європейського Союзу узгодили проект змін до Лісабонської угоди для створення постійного механізму підтримки євро.

Лідери країн-членів ЄС планують схвалити зміни під час засідання Європейської Ради 24-25 березня. Після цього зміна до угоди ЄС має бути ратифікована парламентами 27 країн-членів ЄС. Передбачається, що Європейський механізм стабільності зможе набути чинності з 1 січня 2013 року.