«Ощадбанк» з квітня розпочне виплати вкладникам «Родовід Банку»

Виплати вкладникам «Родовід Банку» здійснюватимуть через «Ощадбанк» з квітня цього року.

Про це йдеться в заяві заступника голови Національного банку України Ігоря СОРКІНА, обнародуваній на сайті регулятора.

«...Вирішено, що виплати коштів почнуться в квітні цього року після узгодження Національним банком і урядом всіх технічних процедур», – сказав І.СОРКІН.

За його словами, відповідне рішення ухвалене на нараді за участю представників Міністерства фінансів України, «Ощадбанку» і «Укрексімбанку».

Вибір «Ощадбанку» для вирішення вищезгаданого завдання чиновники пояснюють тим, що «це надійний і стабільний банк, вклади в якому на 100% гарантовані державою». Ще одним чинником на користь «Ощадбанку» стало те, що банк має розгалужену мережу філіалів, що зробить комфортним отримання коштів вкладниками у всіх регіонах країни.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц.р. експертно-аналітична рада з питань участі держави в капіталізації банків при Кабінеті міністрів України схвалила переведення вкладників «Родовід Банку» до «Укрексімбанку».

Планувалося, що вклади будуть переведені разом з активами «Родовід Банку» достатньої ліквідності. З урахуванням того, що на сьогодні необхідного обсягу активів у цьому банку немає, вони можуть бути створені за рахунок облігацій внутрішньої державної позики.

За даними Нацбанку, на 1 січня 2011 року обсяг коштів фізичних осіб у в банку становив 3,961 млрд. грн., зокрема 1,320 млрд. грн. – в іноземній валюті.

Після завершення процесу переведення «Родовід Банк», можливо, буде реорганізовано в структуру з абсорбції «поганих» активів інших націоналізованих банків.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Кабінет міністрів України витратив близько 18 млрд. грн. бюджетних коштів на докапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». В результаті Мінфін України став мажоритарним акціонером у кожній з цих фінустанов. Незважаючи на вливання значних сум у капітал зазначених банків, так і не вдалося відновити їх нормальну роботу. На сьогодні всі вони потребують додаткової капіталізації, яка оцінюється в 12,5 млрд. грн.