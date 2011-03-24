Мінфін випустить ОВДП на 8,5 млрд. грн. для капіталізації «Нафтогазу»
Міністерство фінансів України випустить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 8,5 млрд. грн. для оплати ними акцій додаткової емісії НАК "Нафтогаз України".
Відповідне доручення Кабінету Міністрів Мінфіну закріплено у розпорядженні уряду №211-р від 11 березня 2011 року "Про затвердження фінансового плану і основних показників руху коштів НАК "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи на 2011 рік", текст якого опублікований на урядовому порталі.
Згідно з документом, Міністерство енергетики і вугільної промисловості у разі несвоєчасного або не в повному обсязі здійснення заходів, передбачених планом співпраці уряду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на 2011 рік і включених у фінансовій план компанії, подасть пропозиції про коригування фінплану компанії.
Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.