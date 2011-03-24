Азаров: Україна може обійтися без кредиту МВФ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що Україна може обійтися без кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні, виступаючи перед учасниками шостого з`їзду Федерації профспілок України.

"Ми можемо також, хоча це украй невигідно, відмовитися від співпраці. Але, підкреслюю, це буде украй невигідно для України", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр наголосив, що у МВФ достатня кількість позичальників, і МВФ може обійтися без України.

За словами прем`єр-міністра, фінансовий стан України дозволяє відмовитися від грошей МВФ, але це невигідно.