Європейський інвестиційний банк відкриває своє представництво в Україні

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) відкриває своє представництво в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні, переданому УНІАН.

«Європейський інвестиційний банк – банк Європейського Союзу – підтримує реалізацію в Україні європейської політики сусідства шляхом фінансування інвестиційних проектів, які є одночасно вигідними і для зацікавлених країн, і для ЄС. На сьогоднішній день ЄІБ вже підтримав різноманітні проекти в Україні на загальну суму 465 млн. євро», – говориться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, представництво в Україні стане першим представництвом ЄІБ у регіоні східних країн – партнерів ЄС.

Церемонія відкриття Представництва відбудеться 25 березня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2010 року Верховна Рада України ратифікувала Договір між Україною і Європейським інвестиційним банком про співпрацю і діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні.

Договором, зокрема, передбачено звільнення всього імпортного і виробленого в Україні устаткування, матеріалів, робіт і послуг, включаючи консультаційні послуги, що використовуються для надання технічної допомоги, від сплати будь-яких податків і зборів чи обов`язкових платежів, що стягуються Україною або на території України, що дасть можливість залучити технічну допомогу ЄІБ для України з метою підготовки і реалізації інвестиційних проектів.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк – державна фінансово-кредитна установа Європейського союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довгострокових кредитів. Створений в 1958 році з метою надання кредитів для спорудження і реконструкції об`єктів, які представляють інтерес для країн ЄС.