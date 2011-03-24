НБУ вводить в обіг пам'ятні монети “Пересопницьке Євангеліє” і “Коваль”

Національний банк України з 30 березня 2011 року вводить в обіг пам`ятну срібну (925 проба) монету “Пересопницьке Євангеліє” з серії "Духовні скарби України".

Про це йдеться в листі Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Номінал монети - 20 гривень, тираж - 4 тис. шт.

У Нацбанку зазначають, що за змістом Пересопницьке Євангеліє - традиційне тетраєвангеліє, яке містить чотири канонічні Євангеліє. Це перша старовинна україномовна пам`ятка літератури, що дійшла до наших днів. Роботи над ним були завершені в 1561 році в Пересопницькому Пречистенському (Різдва Богородиці) монастирі. Перекладач тексту - Григорій, архімандрит Пересопницького монастиря, писарем був Михайло Васильович, син протопопа Сяноцького.

Пересопницьке Євангеліє - національна реліквія, на якій президенти України урочисто присягають під час інавгурації на вірність українському народу.

Крім того, Нацбанк, продовжуючи серію «Народні промисли та ремесла», з 28 березня ц.р. вводить в обіг пам`ятну монету «Коваль» номіналом 5 і 10 гривень.

Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, тираж – 10 тис. штук, номіналом 5 гривень – з нейзильберу, тираж – 45 тис. штук.