Бродський заявляє, що заклав «бомбу» в Податковий кодекс, яку ніхто не помітив

Уповноважений уряду з питань дерегулювання, колишній голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ повідомив про «бомбу», яку йому вдалося закласти в Податковий кодекс і на яку ніхто не звернув уваги, хоча вона вже діє.

Про це він заявив журналу WEEKLY.UA.

Йдеться про статтю 49.17. Податкового кодексу. У ній написано, що електронні ключі, необхідні для подання звітності, податківці тепер повинні видавати за свій рахунок, а всі реєстри й електронні бази належатимуть державі і будуть безкоштовними. «Хочу донести до всіх підприємців, які вони мають право вимагати від податкової електронні ключі безкоштовно. Податкова зобов`язана виконувати цю статтю. І лафа у вигляді поборів (1 тисяча гривень щорічно з кожного платника) для цілої групи придворних компаній, які продавали електронні ключі, також скінчилася. Ще раз повторю: парламент і Президент відмінили платні ключі», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

Крім того, М.БРОДСЬКИЙ і його відомство розробили законопроект про посилення відповідальності громадян і чиновників за дачу хабара. Згідно з цим законопроектом за отримання хабара штрафом уже не відбудешся. Кожному чиновникові, співробітникові контролюючих або правоохоронних органів, незалежно від розміру хабара, загрожує в`язниця - від двох місяців до п`яти років, пише журнал WEEKLY.UA.

Законопроект передбачає санкції не тільки для нечистих на руку чиновників, а й для громадян, які дають хабар. Зокрема, для особи, яка запропонувала хабар, розмір штрафу зросте вп`ятеро (з 30–100 неоподатковуваних мінімумів до 100–500). А за повторну спробу підкупити чиновника доведеться заплатити вже 500–1000 мінімумів (до 17 тис. грн.) або ж загриміти за грати на термін від двох до п`яти років.