Відшкодування ПДВ з реального експорту в 2011 році складе 37 млрд. грн. - Азаров

Розмір відшкодування податку на додану вартість з реального експорту в 2011 році, за попередніми розрахунками уряду, становитиме приблизно 37 млрд. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи перед учасниками VI з`їзду Федерації профспілок України.

При цьому він зазначив, що уряд не допустить відшкодування ПДВ за фіктивним експортом.

«У січні нам було заявлено 4,3 млрд. грн., у лютому - 4,7 млрд. грн. на відшкодування ПДВ. Якщо ми помножимо на 12 місяців, то приблизно одержимо 60 млрд. грн., які нібито мають повернути платникам ПДВ за підсумками року», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що, на жаль, це свідчить, що існує багато фіктивних схем повернення ПДВ.

«За попередніми розрахунками уряду, податок на додану вартість за реальний експорт в 2011 році становитиме приблизно 37 млрд. грн. Це означає, що 23 млрд. грн. компенсації хочуть одержати з бюджету за фіктивними схемами. Ми з цією ситуацією розбиратимемося. Ми цього не допустимо», - наголосив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з березня в Україні почалося автоматичне відшкодування ПДВ.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.