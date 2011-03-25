Польські фірми у 2010 році збільшили чистий прибуток на 13%

Польські фірми минулого року збільшили чистий прибуток на 13,4%, або на 12 млрд. злотих, до майже 90 млрд. злотих (1 дол. =2,9 злот.).

Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики Польщі (GUS).

За даними статистики, кількість польських компаній, які закінчили рік «на плюсі», зросла на 1,1% і становила 78,4% всіх досліджуваних фірм.

У GUS відзначають, що в 2010 році, порівняно з 2009 роком, компанії збільшили сплату податків до бюджету на 18 млрд. злотих, при цьому не уточнюють, скільки всього податків заплатили фірми.

Надані дані стосуються 17,5 тис. компаній, які працевлаштовують більш як 50 тис. чоловік. До їх числа не включені сільськогосподарські фірми, що працюють в лісовій, риболовецькій галузі, підприємства фінансової сфери, а також вищі навчальні заклади.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, в 2010 році зростання польської економіки прискорилося до 3,8% порівняно з 1,7% у 2009 році.

За даними МВФ, ВВП Польщі, яка є найбільшою країною Східної Європи, що входить до Євросоюзу, становив 439 млрд. дол. (22-е місце у світі).

У 2010 році Польща завдяки економічному зростанню на тлі падіння в інших європейських країнах вперше увійшла до шістки найбільших економік 27 країн ЄС.