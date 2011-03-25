Анонс на 25 березня

* 25-31 березня Президент України побуває з державними візитами в країнах Південно-Східної Азії: Соціалістичній Республіці В`єтнам, Республіці Сінгапур та Брунею Даруссаламу.

* Відбудеться розширена апаратна нарада Київської міської державної адміністрації. Питання: Про стан підготовки до проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста Києва у 2011 році. Доповідач: Сергій Садовий, начальник ГУ контролю за благоустроєм.

* Круглий стіл на тему: «Роль аудиту в зміцненні фінансової стабільності». Організатори: федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Аудиторська палата України, Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів. Учасники: Володимир Богатир, заступник міністра юстиції України, Іван Несторенко, голова Аудиторської палати України, Вахід Новрузов, голова Рахункової палати Азербайджану, Ірина Бабич, фінансовий спеціаліст Світового банку, Микола Гайдай, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України, Алла Савченко, президент компанії BDO та ін.

* Прес-конференція з нагоди проведення Міжнародного екологічного форуму "Довкілля для України". Учасники: М. Злочевський, міністр екології та природних ресурсів України; А. Толстоухов, радник, спеціально уповноважений Прем`єр-міністра України; Т. Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги; А. Пашкевич, президент групи компаній «ЕКСПО».

* Відбудеться відкриття Представництва Групи Європейського Інвестиційного Банку в Україні.

* Відбудеться мітинг за підсумками автопробігу «Рухай, брат, час вставати!». Також відбудеться брифінг організаторів автопробігу. Учасники брифінгу: Наталія Королевська, співголова Ради підприємців України; Ігор Запрудского, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, координатор Східної колони Автопробігу; Ігор Гурняк, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, координатор Західної колони Автопробігу; Костянтин Бойчук, голова оргкомітету Автопробігу; Олександр Супрунюк, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу; Андрій Панаетов, член координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Перспективи розвитку туризму в Єгипті після революції 25 січня". Організатор - Посольство Арабської Республіки Єгипет в Україні. У роботі візьмуть участь: Посол Арабської республіки Єгипет в Україні Є.В. Ясір Атеф та Радник з питань єгипетського туризму при Посольстві Арабської Республіки Єгипет в Москві Нагед Назмі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться ювілейний Startup Crash Test 20. Тема: The future begins NOW. Для обговорення поточних тенденцій в інтернеті зустрінуться керівники провідних ІТ-компаній, у тому числі вперше в Україні на одному майданчику зустрінуться глави українських представництв таких компаній як Google, Microsoft і Yandex. Учасники: Павло Жданов, директор з розвитку інтернет-бізнесу, UMH, Юлія Марищук, ген.директор, Allegro Group, Сергій Петренко, ген.директор Яндекс.Україна; Дмитро Шимків, ген.директор Майкрософт Україна, Дмитро Шоломко, офіційний представник компанії Google в Україну, Лукаш Щепаньски, ген. директор, Digital Ventures.

* Відбудеться презентація нового технічного рішення «Київстар» - послуги «Батьківський контроль», яка дозволить батькам захистити дітей від загроз онлайну в мобільному інтернеті. Досвідом тестування послуги поділяться зіркові батьки і співробітники «Київстар». Учасники: директор з корпоративних зв`язків «Київстар» Жанна Ревнова; соліст групи «Mad Heads XL» Вадим Красноокий; актор театру і кіно Володимир Горянський; PR-директор газети «Комсомольська правда в Україні» Олена Мініна; директор зі зв`язків з громадськістю видавничого дому « Едіпрес-Україна» Мирослава Макаревич.

* Прес-конференція з нагоди відкриття передаукціонній виставки «Українська альтернатива. ХХ», яка буде працювати з 26 березня до 1 квітня. Учасники: співзасновник аукціонного дому «Дукат» Леонід Комський, головний редактор журналу «Антиквар» Ганна Шерман і ліцитатор аукціону «Українська альтернатива. ХХ» відомий телеведучий Анатолій Борсюк. Після прес-конференції журналісти будуть запрошені на офіційну церемонію відкриття виставки, де зможуть поспілкуватися з художниками модерн-арту та віп-гостями.

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