Лідери ЄС узгодили механізм підтримки євро

Брюссель. Лідери Європейського Союзу на засіданні 24 березня узгодили постійний механізм підтримки євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це в ніч на 25 березня повідомив журналістам президент Європейської ради Херман Ван РОМПЕЙ.

«Ми ухвалили остаточне рішення про Європейський механізм стабільності. Після схвалення на національному рівні це рішення розчистить дорогу для правонаступника тимчасового механізму», - сказав він.

За словами президента Європейської ради, в рамках Європейського механізму стабільності будуть доступні 500 млрд. євро для надання допомоги країнам-членам зони євро, що відчувають проблеми з дефіцитом бюджету або з обслуговуванням зовнішнього боргу.

«Ми домовилися забезпечити, щоб тимчасовий механізм мав ефективну кредитоспроможність у 440 млрд. євро. Це з`явиться вже в червні», - сказав Х.Ван РОМПЕЙ.

Крім того, за словами президента Європейської ради, лідери ЄС прийняли новий документ щодо координації економічної політики, назвавши його Пактом «Євро плюс». На сьогодні, окрім країн-членів зони євро, до цього документа також приєдналися Данія, Польща, Латвія, Литва, Болгарія та Румунія.

При цьому Пакт залишиться відкритим для приєднання й інших країн-членів ЄС.

Основними положеннями Пакту є посилення фіскального нагляду, введення макроекономічного нагляду, а також реалізація стратегії ЄС до 2020 року, спрямованої на зростання економіки.

«Деякі люди бояться, що ця робота спрямована на скорочення соцзабезпечення й соціального захисту. Зовсім ні. Це для їх заощадження», - підкреслив Президент Європейської ради.