Янукович розпочав державний візит у В’єтнам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ почав державний візит в Соціалістичну Республіку В'єтнам.

Як передає кореспондент УНІАН, візит глави Української держави у В'єтнам продовжиться до 25-27 березня.

В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічей з керівництвом країни планує порушити питання подальшого розвитку та інтенсифікації політичного діалогу на найвищому рівні, вироблення нових підходів і методів широкомасштабної співпраці з метою досягнення конкретних домовленостей щодо поглиблення співпраці, у першу чергу в торговельно-економічній сфері.

Програмою візиту передбачено виступ Президента України на українсько-в'єтнамському бізнес-форумі, у якому візьмуть участь провідні представники ділових кіл двох країн.

У рамках візиту Президента України у В'єтнам планують до підписання 8 важливих документів, спрямованих на поглиблення двосторонньої співпраці.

В. ЯНУКОВИЧ відвідує В'єтнам у рамках південно-східноазійського турне.