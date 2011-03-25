АППУ підтримує встановлення соціальної справедливості для підприємців-«спрощенців» - Матійчик

Перший віце-президент Асоціації платників податків України Василь Матійчик заявив, що Асоціація підтримує заходи, направлені на встановлення соціальної справедливості та дотримання трудового законодавства, зокрема, зміни до податкового законодавства, які забороняють формувати витрати юридичних осіб за рахунок «спрощенців».

Так, після внесення змін до податкового законодавства 170 тисяч підприємців – «спрощенців» припинять свою діяльність та стануть штатними працівниками підприємств реального сектору економіки. Такий прогноз зробила ДПС України, проаналізувавши діяльність платників єдиного податку.

В.Матійчик зазначає, що «...мова йде фактично, про ті підприємства, які задіяні у схемах мінімізації. Тому заборона формувати витрати юридичних осіб за рахунок «спрощенців» змусить роботодавців офіційно працевлаштовувати тих людей, які працюють на договірних засадах». На його думку, від таких схем у першу чергу страждають громадяни, оскільки за них не сплачуються у повному обсязі страхові та пенсійні внески, що означає відсутність в майбутньому гідної пенсії та допомоги у зв’язку з втратою працездатності.

«Разом з тим ми розуміємо, що в умовах економічної кризи багато громадян не мають можливості працевлаштуватися і змушені самостійно займатися підприємницькою діяльністю. При відсутності спеціальних знань, саме спрощена система дає їм можливість знаходити роботу і виживати. Тому наша Асоціація підтримує та захищає інтереси саме таких сумлінних громадян. Тим хто хоче розвивати свій бізнес, але не має необхідних знань, ми готові надавати інформаційну та методичну підтримку», – зазначив Перший віце-президент АППУ.