На українському фондовому ринку вчора спостерігали ралі - експерти

На українському фондовому ринку учора спостерігалося ралі під впливом позитивних настроїв, що панують на світових риках.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс Української біржі у четвер, 24 березня, піднявся на дуже високому об'ємі торгів. Значно виросли акції "Мотор Січ" (+4,02%) - папір відвоював позиції лідера за об'ємом угод. "Центренерго" (+3,3%) і "Донбасенерго" (+1,79%) рухалися в позитивному напрямі. У той же час "Західенерго" (- 0,34%) стала єдиним папером в індексному кошику, який закрився у мінусі. Алчевський МЗ (ALMK +3,94%), Азовсталь (AZST +4,38%) і Авдіївський КХЗ (AVDK +2,75%) істотно додали в ціні.

Аналітики зазначають, що Єнакіївський метзавод (+1,26%) і Ясинівський КХЗ (+0,43%) у четвер змогли вийти в "зелену зону" ближче до кінця торгової сесії. "Стірол" (+3,84%) знову продемонстрував вражаючі результати. "Укртелеком" (+0,98%), "Райффайзен банк Аваль" (+0,93%), "Укрсоцбанк" (+1,92%) та "Укранафта" (+0,56%) закрилися невеликим ростом.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 24 березня, виріс на 2,24% - до 2876,33 пункту. Загальний об'єм торгів склав 521 млн. 128 тис. грн., з них на терміновому ринку - 115 млн. 804 тис. грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,62% - до 1 109,47 пункту. Загальний об'єм торгів склав 310 млн. 490 тис. грн.