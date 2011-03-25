НБУ зобов'язав банки відзвітувати про зниження вартості розрахункового обслуговування клієнтів

Національний банк України, враховуючи численні скарги від клієнтів банків із приводу значних комісій за розрахункове обслуговування, зобов`язав комбанки відзвітувати про вартість таких послуг.

«...Просимо надати інформацію про тарифну політику банку в напрямку зниження вартості послуг за розрахункове обслуговування клієнтів і про тарифи на розрахункове обслуговування клієнтів у національній валюті станом на 1 березня 2011 року», – йдеться в листі регулятора №25-212/682-4113 від 25 березня ц.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У НБУ констатують, що, згідно з чинним законодавством, банки мають право самостійно встановлювати процентні ставки й комісійну винагороду за своїми операціями. При цьому, регулятор зазначає, що високі тарифи банків на розрахункове обслуговування клієнтів впливають на обсяг безготівкових розрахунків і платіжну дисципліну в країні.

Збільшення обсягу безготівкових розрахунків в економіці держави Нацбанк називає одним із пріоритетних напрямків своєї діяльності. У зв`язку з цим, щоб мінімізувати причини, за якими банки можуть збільшити вартість розрахункового обслуговування, регулятор із грудня 2006 року не змінював свій тариф на опрацювання одного розрахункового документа в системі електронних платежів (СЕП) Національного банку України, який залишається на рівні 0,35 грн., незалежно від суми платежу.

Довідка УНІАН. Станом на 1 березня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації знаходяться 18 банків.